Российский посол в Анкаре: Сочинский меморандум – впечатляющий успех России и Турции

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Посол России в Турции Алексей Ерхов,отвечая на вопрос Sputnik, назвал российско-турецкий меморандум по Сирии "впечатляющим политическим успехом" Путина и Эрдогана, передает Sputnik Türkiye.
"Давая политическую оценку произошедшему, могу сказать, что сочинский саммит и его результаты – это впечатляющий политический успех российского и турецкого руководства, лично президента Путина и президента Эрдогана. В продолжительной, но товарищеской беседе удалось найти решение очень многих вопросов и проблем", - сказал посол.
Кроме того, российский посол отметил, что достигнутый внешнеполитический успех не должен позволять странам, "что называется, почивать на лаврах и быть спокойными после его достижения". Посол выразил уверенность в том, что и России, и Турции предстоит еще немало поработать для того, чтобы реализовать все достигнутые договоренности.
"Обе стороны, и российская, и турецкая, будут сейчас этим заниматься", - резюмировал посол.
Сочинский меморандум
Накануне Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.
Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также отметил, что Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности сирийского государства.
Путин заявил, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.
Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Также два государства обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.
Операция "Источник мира"
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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