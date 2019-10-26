Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?

Почему они не ждут решения по допинговому делу и не беспокоится, что даже Евро-2020 может пройти без нашей сборной?
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Почему они не ждут решения по допинговому делу и не беспокоится, что даже Евро-2020 может пройти без нашей сборной?
01:15 Евро-2020, Россия и Украина
20:45 Крупные турниры в РФ
Слушайте подкасты РИА Новости.
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