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Евро-2020: Россия - Украина и крупные турниры в РФ. Реально?

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Sputnik Абхазия

Почему Черчесов говорит, что главная цель сборной – выиграть чемпионат? Насколько хороша сборная Украины и есть ли шанс, что обе команды дойдут до полуфинала Евро-2020? Зачем чиновники готовят заявки на проведение турниров в России?

Почему они не ждут решения по допинговому делу и не беспокоится, что даже Евро-2020 может пройти без нашей сборной?
01:15 Евро-2020, Россия и Украина
20:45 Крупные турниры в РФ

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