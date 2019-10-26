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Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров

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Подкасты РИА (195)
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Sputnik Абхазия

Классические ужастики с чудищами, резкими криками и литрами крови вызвали эффект привыкания и больше не пугают.

Теперь киноделы пытаются вызвать у зрителей ужас другим: тусклыми цветами, психологическим напряжением, галлюциногенным искажением картинки, тревогой перед чем-то неизвестным. 5 нетипичных ужастиков, от которых вам долго будет не по себе.

Кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Темы:
Подкасты РИА (195)


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