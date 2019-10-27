Такие обстоятельства: Микаа об изучении абхазского языка

Об исследованиях, которые были проведены фондом развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба, об их результатах и о современной методике внедрения абхазского языка в детские сады республики в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал его директор Леван Микаа.

"В начале деятельности молодые языковеды обошли все существующие институты в Абхазии, и выяснилось, что совершенно отсутствует методика для тех, кто не знает абхазский язык. Есть какие-то отдельные учебники, но нет систематизации. Было проведено еще одно исследование, где стало ясно, что 80% городских детей не владеют свободно абхазским языком. Дети, которые идут в абхазский сад, не учат абхазский язык. Эта не вина абхазских садов, воспитателей, эта вина отсутствия методологии, отсутствия программы по изучению языка. Тогда мы решили заполнить именно эту область", - сказал Микаа

Методика разделена на три этапа – с трех до четырех лет, с пяти до шести и с шести до семи лет. Спустя полтора года работы завершен первый этап, отметил Микаа.

"Процесс изучения абхазского языка для малышей проходит через игры, мультфильмы, песни, также в нашей группе находятся два поэта, которые составляют тексты. Конечно, для визуального восприятия должны быть и книги. Главная цель – научить ребенка родному языку. В основу были взяты и англоязычные методики", - сказал Микаа.

Леван Микаа - основатель и директор благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба.

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