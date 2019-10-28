Адлейба о сказках: психология, философия и математика в одном

О значении, а также особенностях сказки в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала языковед, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, проректор по научной работе АГУ Джульетта Адлейба.

В Москве в издательстве "Детская литература" переиздан сборник народных абхазских сказок "Сын оленя". Тираж книги три тысячи экземпляров. Ранее сборник был издан в 1987 году. Его составил и перевел сказки на русский язык выдающийся абхазский лингвист, литературовед и фольклорист Хухут Бгажба. Рисунки к книге создал народный художник России, живописец и график Михаил Ромадин.

Сказку до конца невозможно понять, как и универсальность мироздания, к ней можно только приближаться. Она фактически не может существовать в записном виде, отмечает ученый.

"Можно говорить много, но есть слово "универсальность", которое и определяет этот жанр. Это как переводная картинка. Правда, в отличие от переводной картинки у сказки гораздо больше углов видения. Дети слышат и видят одно, те, кто рассказывает им сказки, имеют разные цели и понимания, а те, кто в дальнейшем это изучает как явление, вид творчества, относятся к данному жанру совершенно иначе, и это здорово", - считает Адлейба.

Она отмечает, что в волшебных сказках сокрыты секреты мироздания.

"Волшебная сказка – это секреты мироздания. Если мы говорим, что сказка универсальна, то в ней аккумулированы знания обо всех сторонах жизни. Здесь и психология, и философия, и математика, но самое главное свойство этого жанра – логика", - сказала Адлейба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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