Погосов о заслуженном тренере Виталии Авидзба: интеллигент, педагог с большой буквы

Сегодня в Сухуме прощаются с мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженным тренером Абхазии Виталием Авидзба.

"Он для нас, кто у него занимался, был как отец. Учил нас жизни и говорил, что неважно, какими мы будем спортсменами, главное, чтобы были порядочными людьми. Он по-отечески нас вел и близко к сердцу все принимал. Никогда не проходил мимо кого-то хамства, всегда старался культурно объяснить, почему так не стоит делать, интеллигентнейший был человек. Мы все старались быть похожими на него. К сожалению, у него не было своих детей, мы хотели и старались как-то радовать его своими успехами", - рассказал Погосов.

По его словам, Виталий Авидзба был педагог с большой буквы, отличался чувством справедливости и дипломатичностью. Его воспитанники считали большим наказанием, когда после проигрыша на соревнованиях тренер не ругал их, а просто, махнув рукой, уходил.

"Я не знаю и даже не представляю, кем бы я был и чем занимался, если бы он не встретился в жизни. Он многих ребят направлял по жизни. После войны за каждого спрашивал, старался как-то помочь. Он педагог с большой буквы", - сказал Погосов.

Виталий Авидзба родился 12 августа 1953 года в Сухуме. Заслуженный тренер Абхазии был чемпионом Абхазской АССР по самбо и дзюдо, работал тренером в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Среди его воспитанников есть мастера спорта, чемпионы мира, Европы и СССР по самбо и дзюдо.

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