Чеха о "Географическом диктанте": в Абхазии большой интерес к естественным наукам

Как проходил "Географический диктант" в Абхазии, в чем смысл и с чем связан большой интерес к просветительской акции, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Абхазия приняла участие в "Географическом диктанте". Акция прошла в Сухуме, в представительстве Россотрудничества.

"В Абхазии традиционно высокий интерес к естественнонаучным дисциплинам. Здесь можно много причин предположить, почему это так. В том числе богатая своеобразная история природы Абхазии. В Абхазии представительство Россотрудничества констатирует значительный интерес к естественнонаучному циклу. Он отразился в плане "Географического диктанта", который прошел на базе представительства. Это не было традиционным экзаменом, это было свободное общение людей, увлеченных географией, увлеченные вопросами, связанными с изучением природы. Международная просветительская акция, она во многих странах прошла, но в Абхазии вызвала особый интерес. У нас было около 40 человек, что для Абхазии мы считаем, достаточно весомым признакам интереса. Причем были как школьники, так и взрослые. Параллельно на военной базе тоже увлеклись этим процессом военнослужащие, они тоже приняли участие в "Географическом диктанте", - сказал Чеха.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Итоги "Географического диктанта" будут известны сегодня, они будут опубликованы на сайте Русского географического общества. По словам Чеха, итоги диктанта в Абхазии будут и на сайте представительства Россотрудничества.

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