Хинтба о работе РУСДРАМа: если мы где-то схалтурим, не будет зрителя

В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера открылся 39-й театральный сезон спектаклем "Электра" режиссера Артема Устинова.

"У нас сформирован уже огромный репертуар. Кроме того, что мы выпускаем новые спектакли, мы должны играть спектакли и текущего репертуара, а это очень непросто. Чтобы зритель был и чтобы спектакли на должном уровне игрались, тут не только техническая сторона, тут актерская сторона в первую очередь важна. Нужно к каждому спектаклю подходить как к событию. Я всегда говорю нашим актерам, что у нас нет проходных спектаклей, из 322 ни один не был проходными, и не должен быть. Все спектакли - событие, к нему надо готовиться, играть его как в последний раз, потому что другого шанса у нас нет. Если мы где-то схалтурим, где-то не доработаем, то к нам не будет ходить зритель, не будут покупать билеты, и мы тогда не сможем работать. Мы должны к зрителю относиться так, чтобы зритель чувствовал, что к нему относятся как к наивысшей ценности", - сказал Хинтба.

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