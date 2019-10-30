14:19 30 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.78
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о работе РУСДРАМа: если мы где-то схалтурим, не будет зрителя

Радио
Получить короткую ссылку
2510
Sputnik Абхазия

Директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, о том, как важно актерам выложиться на всех спектаклях при огромном репертуаре.

В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера открылся 39-й театральный сезон спектаклем "Электра" режиссера Артема Устинова.

"У нас сформирован уже огромный репертуар. Кроме того, что мы выпускаем новые спектакли, мы должны играть спектакли и текущего репертуара, а это очень непросто. Чтобы зритель был и чтобы спектакли на должном уровне игрались, тут не только техническая сторона, тут актерская сторона в первую очередь важна. Нужно к каждому спектаклю подходить как к событию. Я всегда говорю нашим актерам, что у нас нет проходных спектаклей, из 322 ни один не был проходными, и не должен быть. Все спектакли - событие, к нему надо готовиться, играть его как в последний раз, потому что другого шанса у нас нет. Если мы где-то схалтурим, где-то не доработаем, то к нам не будет ходить зритель, не будут покупать билеты, и мы тогда не сможем работать. Мы должны к зрителю относиться так, чтобы зритель чувствовал, что к нему относятся как к наивысшей ценности", - сказал Хинтба.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Путь вина: от дерева до бокала
Достижение народа: Лавров о старте Конституционного комитета Сирии
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться