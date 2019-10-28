"Абхазский" Лорка и "Оскар" в Сухуме: РУСДРАМ открывает 39-й театральный сезон

В 38-м театральном сезоне Русский театр драмы показал шесть премьер, 109 репертуарных спектаклей, а также более 15 мероприятий в арт-фойе. На сцене РУСДРАМа выступили Театр на Юго-Западе и МХТ.

Новый театральный сезон откроется в Русском театре драмы имени Искандера во вторник 29 октября с премьеры спектакля "Электра" в постановке молодого российского режиссера Артема Устинова.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Эскиз Устинова победил осенью 2018 года в лаборатории по теме "Античная драматургия", которую Союз театральных деятелей России провел в РУСДРАМе.

"Этот спектакль вырос из того эскиза. Но он эскизом не остался. Мы потом заново все придумывали, получилась немножко другая композиция. Работали по нескольким текстам. Перевод Еврипида не совсем мне нравился, поэтому взял версию Софокла, его сюжет. Также взял произведение Платона "Государство", – рассказал Артем Устинов.

28 октября состоится превью "Электры". А уже 29 октября премьеру увидит зритель.

Хиты сезона

В новом театральном сезоне РУСДРАМ уже запланировал не одну премьеру. Все они оказались немного неожиданными для абхазского зрителя.

Следующая премьера, которую представит театр, – новогодний спектакль. Режиссер – Джамбул Жордания.

Постановку, как и все новогодние, в театре планируют играть в режиме нон-стоп. В этом году РУСДРАМ вводит новые правила. Билеты будут продаваться на конкретные места.

"Не будет так, как раньше. Раньше люди просто покупали билеты и садились, куда хотели. Из-за этого было много жалоб, что билеты продаются без мест. Возможно, сейчас будут жалобы, что "вот, мы уже привыкли иначе". Но мы приучим к другому порядку. Поэтому билеты к спектаклю будут продаваться, как и на любой другой наш спектакль. Стоимость билетов, как и в прошлом году, 500 и 800 рублей, в зависимости от того, с подарком или без", – отметил Хинтба.

В феврале 2020 года Сергей Ефремов поставит известную комедию Клода Манье "Оскар".

"Это прекрасная комедия. Пьеса очень хорошо подходит для нашей труппы. Пьеса хорошая, в ней нет никакой пошлости. В то же время очень смешно. В главной роли, в роли Бертрана Барнье, будет Джамбул Жордания", – анонсировал Ираклий Хинтба.

Уже в марте РУСДРАМ порадует известным детским спектаклем "Приключения Буратино" по произведению Алексея Толстого. По словам Ираклия Хинтба, будет музыкальный спектакль, не похожий на известный одноименный фильм.

В апреле 2020 года выйдет "Кровавая свадьба" Федерико Гарсиа Лорки. Спектакль поставит режиссер петербургского театра Ленсовета Мария Романова.

"Это высокая драматургия. Очень близкая нам тема. Вообще, Лорка – "абхазский" драматург. Это будет сложный спектакль в плане актерской работы. Будет профессиональный хореограф. В главных ролях Наталия Папаскири, Мадлена Барциц, Осман Абухба и Рубен Депелян. Думаю, будет хитом нашего театра", – подчеркнул гендиректор РУСДРАМа.

К лету выйдет еще одна комедия – "12 стульев" в постановке Анастаса Кичика, который уже пишет сценарий к спектаклю.

А вторая половина 2020 года порадует спектаклями Антона Киселюса и Адгура Кове.

Киселюс возьмется за первый в русской прозе лирико-психологический роман "Герой нашего времени", написанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. А Адгур Кове с художником Баталом Джапуа представят свою версию культового романа "Над пропастью во ржи".

Но это не все. В 2020 году новые проекты будут и в арт-фойе. Один из них – моноспектакль по Бродскому с Миланой Ломия.

"Мы очень хотим, чтобы Милана Ломия сделала моноспектакль по Бродскому. Мы видим, что она горит желанием. И мы поможем ей. Надеемся, что это будет репертуарным спектаклем. Мы хотим, чтобы наши спектакли в арт-фойе были репертуарными", – добавил Хинтба.

Проблемы

Русский театр драмы имени Искандера – самый успешный культурный проект страны. Но, несмотря на это, у театра есть проблемы.

Как отметил Ираклий Хинтба, главная проблема – штатные единицы. Театр вынужден через спонсоров нанимать дополнительно людей, чтобы обеспечивать активную работу.

"При таком штатном расписании, которое у нас есть, невозможно просто поддерживать деятельность театра на должном уровне. Поэтому будем просить все-таки нам помочь. В прошлом году пошли нам навстречу", – сказал он.

Еще одна проблема – склады. Здание театра не предусматривалось для хранения декораций.

"Сейчас нам помог Абхазский театр, который дал нам небольшое помещение. Но мы пытаемся что-то делать. Своими силами построили небольшой склад во дворе театра. Но мы хотим, чтобы эта проблема и дальше как-то решалась. Иначе нам придется попрощаться с некоторыми нашими спектаклями", – с сожалением отметил Хинтба.

Хинтба добавил, что в целом РУСДРАМ в хорошем положении. У театра нет долгов ни по налогам, ни по договорам, ни по электроэнергии.

"Мы выплатили сумасшедшие суммы, но мы это сделали из собственных средств. Сегодня мы - одно из немногих учреждений культуры, которое не имеет долгов по электроэнергии", – добавил он.

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