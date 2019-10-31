Экба о загрязнении Черного моря: побережье Абхазии - пятачок, где самая чистая вода

О состоянии Черного моря и о его абхазской акватории в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал академик, заведующий кафедрой прикладной экологии АГУ Январби Экба.

Ученый Январби Экба в беседе на радио назвал причины того, почему абхазская акватория остается относительно чистой в сравнении с другими акваториями Черного моря.

"К нашему счастью, надо признать, что самая маленькая нагрузка по чистоте Черного моря - это побережье Абхазии, это такой пятачок. Ну, во-первых, у нас плотность населения очень маленькая, и все отели и прочее, что на побережье понастроили, это не сравнить с Сочинским побережьем. В районе Гагры, Пицунды, Очамчыры и Сухума море относительно чистое. Поскольку у нас ограничено судоходство, у нас не добывается нефть, можно сказать, что воды абхазской акватории имеют хорошее рекреационное качество", - отметил Экба.

Однако, по словам ученого, даже в абхазской акватории есть отдельные участки наиболее загрязненные.

"В центральной части Сухума, где впадают маленькие реки, которые протекают через город, акватория локально загрязнена, но при помощи течений море пока справляется самостоятельно с этими загрязнениями. У нас нет перерабатывающих крупных предприятий, которые тоже отрицательно влияют на Черное море. Наши реки, к счастью, практически через населенные пункты не проходят, а если даже проходят, то только в районе устья, и море сильно не успевает загрязниться, срабатывает механизм самоочищения", - сказал Экба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

31 октября отмечается Международный день Черного моря.

Читайте также:

Россия планирует выращивать дораду в Черном море





