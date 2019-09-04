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Россия планирует выращивать дораду в Черном море

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Росрыболовство намерено привлечь крупных российских предпринимателей в проект по выращиванию дорады в Черном море.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Росрыболовство предоставит предпринимателям возможность для выращивания рыбы дорада в Черном море, сообщает РИА Новости.

Как отметил в интервью агентству заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, ведомство рассчитывает привлечь в проект по выращиванию дорады крупных российских предпринимателей.

"Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море. Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть. Со стороны рыбаков также наблюдается интерес - сейчас ведомство ведет переговоры с тремя предприятиями", - сказал он.

Отмечается, что после введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.

Дорада - рыба семейства спаров. Ее естественная среда обитания – Средиземное море и частично Атлантический океан, в частности восточная и юго-восточная его части. Отдельные стаи изредка заходят в Черное море.

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Теги:
Черное море, Россия


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