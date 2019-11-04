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Вадим Чеха
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чеха: Абхазия и Россия переплетены с точки зрения единства и многонациональности

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Sputnik Абхазия

Руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о значении праздника единства для России и о том, насколько его тематика близка Абхазии.

4 ноября в России отмечают День народного Единства.

"Абхазия - страна достаточно многонациональная и пестрая, в этом смысле День народного Единства, он может отражать единство народов Абхазии в деле творчества, в деле государственного строительства, в поддержке Абхазии как страны. В этом смысл есть явное пересечение, переплетение Абхазии и России с точки зрения многонациональности и единства проживающих на территории страны народов в отношении к стране, в ее поддержке. Кроме того, Абхазия и Россия имеют традиционные, очень глубокие дружеские связи и совершенно естественно, что День народного Единства в России имеет значение для Абхазии просто как российский государственный праздник", - сказал Чеха.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.     

Исторически День народного Единства связан с окончанием Смутного времени и символизирует объединение всех народов, населяющих страну. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты. 

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