Политолог о голосовании США и Украины по героизации нацизма: циничный шаг

Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. США и Украина против. Итоги голосования прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

За документ проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались. Были и те, кто выступил против – это США и Украина.

Итоги голосования прокомментировал в эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Это (принятие резолюции, - ред.) отправная точка в конкретном противодействии нацизму, попытка создать противоядие от фашизма – а он поднимает голову в разных точках земного шара… Что касается Украины, то ее голосование закономерно, поскольку она попустительствует нацизму, приравнивая бандеровских преступников, последователей Шухевича и Бандеры к героям Великой Отечественной войны, которые проливали кровь в боях с фашизмом. Для США это тоже циничный политизированный конъюнктурный шаг, ориентированный, прежде всего, на то, чтобы противостоять России и любым ее здравым инициативам", ‒ сказал Евгений Бень.

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