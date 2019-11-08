22:51 08 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.73
  • EUR70.42
Поиск
Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень
© Фото : из личного архива Евгения Беня

Политолог о голосовании США и Украины по героизации нацизма: циничный шаг

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
Sputnik Абхазия

Комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. США и Украина против. Итоги голосования прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

За документ проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались. Были и те, кто выступил против – это США и Украина.

Итоги голосования прокомментировал в эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Это (принятие резолюции, - ред.) отправная точка в конкретном противодействии нацизму, попытка создать противоядие от фашизма – а он поднимает голову в разных точках земного шара… Что касается Украины, то ее голосование закономерно, поскольку она попустительствует нацизму, приравнивая бандеровских преступников, последователей Шухевича и Бандеры к героям Великой Отечественной войны, которые проливали кровь в боях с фашизмом. Для США это тоже циничный политизированный конъюнктурный шаг, ориентированный, прежде всего, на то, чтобы противостоять России и любым ее здравым инициативам", ‒ сказал Евгений Бень.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Праздник "Амшен", "Сердце Сибири" и бодибилдинг в бикини: самые яркие фото недели
Три мощных взрыва прогремели в центре Бишкека: есть пострадавшие
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться