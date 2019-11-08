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Здание ООН в Нью-Йорке

США и Украина выступили против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Sputnik Абхазия

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов принял российский проект резолюции.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Соединенные штаты Америки и Украина стали единственными странами, не поддержавшими в ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости

За резолюцию под названием  "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовала 121 страна, еще 55 воздержались.

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Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Как рассказал журналистам директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом "никого и никогда нельзя осуждать".

"По-моему, тут больше нечего комментировать", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, дипломат сказал: "Нетрудно догадаться".

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

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Теги:
Россия, ООН, нацизм, Украина, США


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