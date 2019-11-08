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© Depositphotos / Sergey Nivens

Дополнительное время: Адлейба о бое за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи

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Sputnik Абхазия

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Как встречали чемпиона мира Игоря Адлейба на родине после тяжелейшего боя, что было самым сложном при подготовке к нему, и что спортсмен первым делом сделал после боя, он рассказал в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.     

Подготовить спортсмена к бою очень тяжело, особенно в профессиональном боксе, самое сложное - сгонка веса, отметил боксер в беседе на радио.  

"Я смог скинуть 11 килограммов. За неделю я сбросил 8, а с правильным питанием у меня ушло три килограмма. После взвешивания очень важно правильно набрать вес, мы не едим гадости, мы едим макароны без соли и сахара, и это самое сложное, хочется есть, но ты не можешь есть то, что любишь. И первое, что я сделал после боя, я побежал кушать. В раздевалке уже все было готово – бургер, наггетсы, картофель фри. Я мучился шесть недель, и можно было немного себя побаловать", - сказал Адлейба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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