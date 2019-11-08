Дополнительное время: Адлейба о бое за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Как встречали чемпиона мира Игоря Адлейба на родине после тяжелейшего боя, что было самым сложном при подготовке к нему, и что спортсмен первым делом сделал после боя, он рассказал в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.

Подготовить спортсмена к бою очень тяжело, особенно в профессиональном боксе, самое сложное - сгонка веса, отметил боксер в беседе на радио.

"Я смог скинуть 11 килограммов. За неделю я сбросил 8, а с правильным питанием у меня ушло три килограмма. После взвешивания очень важно правильно набрать вес, мы не едим гадости, мы едим макароны без соли и сахара, и это самое сложное, хочется есть, но ты не можешь есть то, что любишь. И первое, что я сделал после боя, я побежал кушать. В раздевалке уже все было готово – бургер, наггетсы, картофель фри. Я мучился шесть недель, и можно было немного себя побаловать", - сказал Адлейба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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