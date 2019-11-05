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Лучший среди молодежи: о победе Игоря Адлейба рассказали в Sputnik

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Новоиспеченный чемпион мира по боксу по версии WBO среди молодежи, абхазский спортсмен Игорь Адлейба в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о том, как складывался чемпионский поединок.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBO с венесуэльским спортсменом Эдди Кольменаресом Игорь Адлейба назвал боем всей жизни, об это он рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия
"К этому бою я шел всю жизнь, я всегда мечтал стать чемпионом мира по одной из версий. В профессиональном боксе надо выигрывать все пояса, победа в WBO открывает все дороги, благодаря этой победе я смогу показать себя в других международных боях. Помимо этого пояса, есть еще три версии, мы можем объединить какие-то пояса, все зависит от того, как дальше я буду боксировать", - сказал боксер.
Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 2 ноября.

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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