Сопли — это нормально. Что нужно знать родителям о детском иммунитете

Можно сколько угодно говорить о раннем развитии и кризисах детей, но их здоровье все равно останется главной темой для тревоги и споров родителей. Как реагировать на сопли и частую простуду? Сколько слоёв одежды должно быть на ребенке? Почему стерильность вредит? Как найти адекватного педиатра? Говорим о детском организме и родительских страхах.
Вместе с проектом "Family Tree" рассказываем основы, которые должен знать каждый родитель о здоровье ребенка. Обсуждаем сквозняки, чрезмерную чистоту, сомнительную пользу витаминов и неизбежность детских соплей. Каких точек зрения в этих вопросах придерживается современная педиатрия, основанная на доказательной медицине?
Соведущий эпизода — журналист, автор телеграм-канала "Молодой папа" Евгений Еремкин. Вместе с Линой они задают самые частые вопросы об иммунитете и организме детей педиатру, детскому пульмонологу и стороннице доказательной медицины Елене Орловой.
01:35 как родительская тревожность мешает детям хорошо себя чувствовать
02:30 как часто ходить к педиатру (даже если ребёнок здоровый)
03:30 как найти хорошего и адекватного специалиста
04:30 как определить, что педиатр придерживается принципов доказательной медицины
06:20 как проверить информацию в интернете на "научность"
07:35 почему стерилизовать ВСЁ вокруг ребёнка НЕ НАДО
11:00 в каком возрасте дошкольник наконец-то перестанет болеть каждый месяц
12:05 о детских соплях и суете вокруг них
15:10 когда пора звонить в скорую
17:20 как бороться с соплями и надо ли
18:45 сколько слоёв одежды должно быть на ребёнке
20:15 "боль педиатра" — новогодние ёлки. Идти ли, если риск заболеть высок?
21:30 каким должно быть правильное закаливание
22:40 как повысить иммунитет ребёнка и нужно ли пить витамины
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