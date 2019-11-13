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Мактина Джинджолия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджолия о благотворительности в Абхазии: продолжаем традиции предков

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Sputnik Абхазия

Об итогах работы Культурно-благотворительного фонда "Ашана" за восемь лет на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказала директор фонда Мактина Джинджолия.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная благотворительному концерту ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" в поддержку подопечных КБФ "Ашана".

"Мы подводили итоги восьми лет работы фонда и были приятно удивлены цифрами. За этот период времени с помощью акций было собрано более 56 миллионов рублей на оплату 333 курсов лечения. На собранные деньги было вылечено 220 тяжелобольных детей из Абхазии. В этом году, точнее с января по октябрь, было собрано более девяти миллионов рублей на лечение 59 подопечных фонда, что в два раза больше показателей прошлого года. В прошлом году мы успели помочь 33 детям, мы радуемся, что количество больных детей в стране все меньше и меньше. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас, простых людей. Которые не проходят мимо чужой беды. Мы надеемся, что с каждым годом будет все меньше детей, нуждающихся в помощи. История меценатства и благотворительности уходит в глубь тысячелетий, мы будем продолжать традиции помощи, которые нам были переданы нашими предками и заложены генетически в нас," – сказала Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.     

13 ноября во Всемирный день доброты по инициативе культурно-благотворительного фонда "Ашана" в школах Абхазии проходят "Уроки Добра".    

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