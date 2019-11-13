Блохин о цели США в Сирии: дестабилизация послевоенного устройства

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что США создают очаг напряженности в Сирии, чтобы дестабилизировать там послевоенное устройство.

Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на втором парижском Форуме мира.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обозначил три главные цели, которые Вашингтон преследует в Сирии.

"Объективно сейчас США в Сирии хотят создать очаг напряжения для того, чтобы дестабилизировать, саботировать послевоенное устройство в Сирии. То есть Америка пытается достичь три главные цели: во-первых, отрезать официальному сирийскому правительству доступ к нефти, лишив его финансов, чтобы проблематично было восстанавливать экономику страны; во-вторых, разыграть курдскую карту – финансировать курдов, тем самым, по сути, подталкивать Турцию к более активному участию решения курдского вопроса на территории Сирии, а значит, сталкивая Турцию с официальным сирийским правительством. И третья задача – спутать все карты России. Мы являемся гарантом территориальной целостности Сирии, наша задача – послевоенное устройство Сирии, а получится, что США, пытаясь держать под контролем нефтяную зону, будут нам мешать, будут сталкивать всех игроков – Турцию, Сирию, Россию и всячески саботировать этот процесс", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов. Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск.

Однако вскоре Дональд Трамп заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку ранее нефтедобыча на севере Сирии была главным источником их дохода. По его словам, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

Как отмечал представитель Пентагона Рэт Хоффман, прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.

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