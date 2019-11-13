Эксперт оценил вероятность вывода американских войск из Сирии

В октябре президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. США вряд ли выведут все свои силы из Сирии, в новейшей истории не было случая, когда американцы уходили с территории, в которой они доминируют, позволяя народу самому решать свою судьбу, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, пишет РИА Новости.

"За исключением Вьетнама, но из Вьетнама их, так скажем, выбросили. Ведь американцы опираются там и на своих так называемых союзников из различных исламистских группировок", - сказал Долгов на презентации доклада "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации", подготовленный Фондом исследований проблем демократии на основе собранных в Сирии показаний беженцев из лагеря Рукбан.

Дональд Трамп ранее отмечал, что "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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