Барциц: с открытием бассейна в Абхазии появятся спортсмены, способные переплыть Ламанш

О перспективах, которые открываются для жителей Абхазии с открытием плавательного бассейна в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации триатлона Борис Барциц.

Ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года, сообщил Sputnik Абхазия директор фирмы "Аквастройинвест" Омар Сангулия. По его словам, бассейн длиной в 50 метров будет работать круглый год.

Эту новость представители спортивного сообщества восприняли с энтузиазмом. Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц уверен, что данный спортивный объект будет востребован в любое время года как среди обычных горожан, так и среди спортсменов.

"Мы знаем наших детей, мы видели их на соревнованиях, видели их настрой, и я уверен, что как только заработает бассейн, заработают кружки по плаванию на базе нашей Федерации тоже. О пользе бассейна говорить можно очень много. Тут не только развитие спортивных навыков – это еще и здоровье. Есть люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата – им просто необходимы занятия в бассейне. Если говорить о спортсменах, которые занимаются другими видами спорта, те же футболисты, борцы, то занятия в бассейне включены в их комплексные тренировки", - отметил Барциц.

Он также подчеркнул, что с открытием плавательного бассейна начнут развиваться другие виды спорта.

"До войны в Сухуме было очень популярным водное поло, были республиканские команды, и мы даже что-то выигрывали. Поэтому, я думаю, мы с тренерами посовещаемся, и можно будет разделить бассейн на зоны для плавания и игровых видов спорта. Есть и синхронное плавание. Может, появятся тренеры, чтобы заниматься с синхронистками", - считает Барциц.

Борис Барциц уверен, что для успеха в любом виде спорта необходимо соблюдать несколько простых принципов: постоянство, периодичность, системность.

"Соблюсти все эти принципы в море практически невозможно. Летом можно плавать, но постоянно и системно не получается. Плавание на открытой воде – это тоже олимпийский вид спорта. К нему невозможно подготовиться, занимаясь только лишь на открытой воде. Бассейн необходим для того, чтобы отрабатывать технику, выносливость, специальные упражнения", - сказал президент Федерации триатолна Абхазии

Барциц выразил уверенность, что при наличии бассейна в Абхазии появятся спортсмены, способные переплыть не только Босфор, как это он сам сделал дважды, но и Ламанш, и Гибралтар.

После Отечественной войны народа Абхазии бассейн, как и многие другие объекты, пришел в негодность. После 15 лет простоя, в 2008 году, администрация Сухума отдала его в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест".

Читайте также: