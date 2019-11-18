Ковалев о контроле властей Сирии над ГЭС на Евфрате: очень важный ресурс

Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии гидростанцию "Тишрин" в провинции Алеппо. Ситуацию в арабской республике прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.

Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция "Тишрин" в провинции Алеппо перешла под контроль правительственных сил, сообщил представитель командования группировки российских войск в арабской республике Борис Фомичев.

С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.

ГЭС "Тишрин" построили на Евфрате (выше по течению от водохранилища аль-Асад) около 20 лет назад российские и сирийские инженеры. Ее мощность составляет около 630 мегаватт. В ходе гражданской войны ее долгое время контролировали боевики.

В середине ноября правительственные силы заняли самую большую в стране ГЭС "Ас-Саура" в провинции Ракка. ГЭС построена в 70-е годы при содействии Советского Союза, возведение ее плотины привело к созданию крупнейшего водохранилища Сирии ‒ аль-Асад.

Возвращение энергетических объектов под контроль правительства Сирии очень важно, отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

"Эти территории будут снабжаться электричеством, это очень важный ресурс для восстановления, налаживания экономического развития. Начинают возвращаться беженцы в эти регионы. А с точки зрения переговорного процесса восстановление контроля над большей частью территории укрепляет позиции правительства, выбивает из военного и политического поля наиболее экстремистски настроенные группировки", ‒ сказал Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.

Тем временем, переговоры по ситуации в Сирии, которые должны пройти в Нур-Султане, снова сдвинулись - как сообщают в МИД Казахстана, встреча ожидается в начале декабря. Ранее ее планировали на конец октября, потом из-за созыва конституционного комитета перенесли на середину ноября.

Как считает Игорь Ковалев, в переносе нет ничего страшного - торопиться в данном деле не стоит.

"Нужно вести серьезные и взвешенные переговоры. В этом смысле отсрочка переговоров в рамках Астанинского формата нужна, чтобы взвесить все возможные позиции, наилучшим образом подготовиться", - сказал Игорь Ковалев.

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