Асад заявил, что Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

Президент Сирии Башар Асад сравнил политику США с политикой нацистов, отметив, что они занимаются экспансией, завоеванием, подрывом интересов других народов, попиранием международного права и гуманитарных основ, и все это только ради нефти.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Сирия будет ставить вопрос в ООН по поводу хищения сирийской нефти и требовать компенсацию от США, заявил президент Арабской Республики Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

При этом он охарактеризовал ООН как "полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы".

"Конечно, это естественно, но я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы. <...> Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках", — добавил сирийский лидер.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

По мнению Асада, война в Сирии закончится не после разработки новой конституции страны, а после победы над терроризмом.

"Есть попытка представить, что урегулирование конфликта зависит от работы конституционного комитета. Война в Сирии началась не из-за разногласий вокруг конституции, война в Сирии началась, так как террористы убивали военных, полицейских и мирных жителей, а также потому, что они разрушали инфраструктуру. В силу этого, война закончится тогда, когда мы покончим с терроризмом", - заявил Асад. © AP Photo. Turkish Defence Ministry via AP, Pool Эксперт оценил вероятность вывода американских войск из Сирии

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи, который прошел более полутора лет назад - в январе 2018 года.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.

Читайте также: