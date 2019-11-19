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Квициния: сегодня-завтра в городах уже не будет смога из-за пожаров

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Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)
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Sputnik Абхазия

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал Sputnik о том, какова ситуация с пожарами в горной части республики.

Министр по чрезвычайным ситуация Лев Квициния сообщил, что тушение пожаров продолжается, ситуация находится под контролем.

"Я думаю, что сегодня-завтра в городе уже не будет дыма. Дело в том, что дым засел, и в районе Псху видимость - ноль. Хотя мы летали на Бе-200, набирали высоту  три-четыре тысячи метров, но проблема там в том, что видимость нулевая. Поэтапно будем работать. Думаю, что все под контролем, и в ближайшее время во всяком случае сделаем так, чтобы населению не мешал дым. Но о полной ликвидации пожара мне пока сложно говорить", - сказал Квициния.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном, горит сухая листва и трава. Леса горят в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания около 11 тысяч гектаров.

Для тушения пожаров в Абхазии находятся вертолет Ми-8, и самолет Бе-200 российского МЧС. Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)


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