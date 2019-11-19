Без издержек: что даст Абхазии новое соглашение с Россией о нефтепродуктах

Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов 14 ноября 2019 года.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Изменения в соглашении между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами в части поставок нефтепродуктов позволит избежать издержек на таможне, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik и.о. замминистра экономики Абхазии Заур Гулиа.

Ежегодно Абхазии выделяют определенный объем нефтепродуктов, который не облагается вывозными таможенными пошлинами и распределяется между поставщиками в виде квот. Некоторые импортеры по разным причинам не могли освоить свои квоты, при этом за ними эти квоты сохранялись. Новым игрокам рынка, желающим заняться импортом нефтепродуктов в Абхазию, приходилось оплачивать таможенные пошлины в полной мере, так как квотами они не обладали. Это создавало дополнительные издержки на таможне, которые могли привести к повышению цен на топливо.

И.о. замминистра экономики объяснил, что согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов по сниженной цене без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками.

"Теперь квоты по нефтепродуктам будут считать на таможне, исходя из фактического ввоза этого вида товаров в республику, а не исходя из закрепленных за определенными поставщиками объемов", - отметил он.

По двустороннему соглашению о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов, к примеру, в 2019 году Абхазия может завезти из России без оплаты вывозных таможенных пошлин 46 тысяч тонн АИ-92, 13 тысяч тонн А-95, 20 тысяч тонн дизельного топлива, семь тысяч тонн битумного топлива. В случае если Абхазия не укладывается в квоты, то они повышаются на следующий год по договоренности сторон.

Как правило, подчеркнул замминистра экономики, эти объемы покрывают потребности страны в нефтепродуктах. Он также добавил, что снижения цен на топливо в Абхазии в связи с этим не ожидается.

Протокол об изменении соглашения между правительством России и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года был подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Читайте также: