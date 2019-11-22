Гаделия об органных концертах в Москве: открою для себя новую площадку - зал Чайковского

О предстоящих концертах органной музыки в Москве и о планах на декабрь, которые включают в себя открытие новых площадок, в эфире радио Sputnik рассказал абхазский органист Лука Гаделия.

Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия с 22 по 24 ноября выступит на четырех концертных площадках в Москве.

"Есть предложение выступить в рамках концерта в декабре этого года в зале Чайковского, это в зале Московской филармонии. Меня попросили сыграть с оркестром и сольно пару произведений. Очень приятно было, что пригласили. Это будет для меня новая площадка, хотя я там играл в рамках сборного концерта, но это было незначительно, как бы небольшое участие. Вот для меня это будет новая площадка, которую я открою в этом году в Москве. Также мы с Кристиной Эшба поедем с концертом в Саров, в город, который раньше назывался Арзамасом. Для меня это будет совершенно новая площадка, новый опыт игры на инструменте в этом зале. Эти гастроли у нас состоятся в середине декабря этого года", - сообщил Гаделия.

Лука Гаделия - солист-органист органного зала Пицундского храма. С 2010 года принимает участие в проектах министерств культуры России и Абхазии "Культурные сезоны Россия-Абхазия", также участвует в ежегодном Сочинском органном фестивале, является участником ежегодных благотворительных концертов в Государственном концертном зале Пицундского храма.

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