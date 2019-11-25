Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале в Йошкар-Оле: бесконечные овации

На фестивале "Мост дружбы", который в эти дни проходит в Йошкар-Оле, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера принимали как никого другого, рассказал Sputnik Абхазия гендиректор Ираклий Хинтба.

Как рассказал Хинтба, фестиваль "Мост дружбы" объединяет театры России и зарубежных стран.

"Мы надеялись, что спектакль произведет впечатление на зрителей. Но прием, который нам оказали, и реакция зрителя, превзошли все ожидания. Это был абсолютный триумф. Зал скандировал "браво", овации были бесконечными. Самое главное, что критики, которые присутствовали на фестивале, очень солидные театроведы, очень высоко оценили нашу работу. Так, как нас, никого не принимали. Выходя из зала, зрители говорили, что вообще не видели спектакля такого уровня. Теперь Йошкар-Ола будет ждать наш театр с большими гастролями. С утра поступают сообщения с просьбой повторить этот спектакль, и это самая красноречивая оценка нашей работы", - отметил гендиректор РУСДРАМа.

Международный театральный фестиваль "Мост дружбы" проходит в Йошкар-Оле с 20 ноября по 1 декабря. РУСДРАМ представил на фестивале спектакль "Кьоджинские перепалки".

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