Стариков: США уже не давят, а уговаривают за кулисами Турцию из-за С-400

В США обвинили Турцию, испытывающую радары С-400, в пересечении "красной линии". Наступает очередной период американского давления, более похожего на уговаривание сказал политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров на комплексах ПВО С-400, приобретенных у России, уверен член сената США демократ Крис ван Холлен. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Наступает очередной период американского давления, более похожего на уговаривание. При каждом очередном шаге сотрудничества Турции с Россией США, словно строгий учитель, пытаются окриком поставить на место забаловавшегося ученика. Такая позиция больше нужна для внутриамериканской политики, чтобы американские избиратели видели тот самый образ серьезного сильного государства, который они привыкли видеть на международной арене. А реальные вопросы, уговаривание турецкого лидера происходит за кулисами международных переговоров. Думаю, что Турция будет продолжать свою политику, с одной стороны, получая все плюсы от сотрудничества с Россией, а, с другой стороны, стараясь капитализировать эти плюсы, чтобы получить еще больше преимуществ от США", ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Читайте также: