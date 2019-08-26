Стариков о санкциях США против России: влияют больше на политический климат

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik рассказал, в каком случае антироссийские санкции США могут быть убраны, как по мановению волшебной палочки.

В полночь вступил в силу второй, более жесткий пакет антироссийских санкций США из-за инцидента в Солсбери, передает РИА Новости.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Также Вашингтон будет препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

"Это влияет не столько экономически, хотя влияние санкций на экономику тоже существует, сколько на общеполитический климат – Россию пытаются выставить "неправильным" членом международного сообщества, а отсюда и выводятся неписаные правила - с Россией не общаться, не вести экономические дела. Но все это, как по мановению волшебной палочки, в одночасье может быть убрано, что своими постоянными призывами и демонстрирует Трамп, который себе в этой "красивой" истории оставил роль пряника, а вовсе не кнута. Стоит только согласиться с американской повесткой, согласиться на подчиненную роль, так все будет забыто, и вновь между Россией и Западом наступит потепление. Но вопрос в том, что нам это не нужно любой ценой", - сказал в эфире радио Sputnik Николай Стариков.

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

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