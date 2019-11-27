Агрба о перестрелке в Сухуме: нужно расценивать как террористический акт

Председатель комитета Парламента Абхазии по государственно-правовой политике Валерий Агрба дал оценку безопасности граждан в Абхазии на заседании Народного Собрания совместно с представителями правоохранительных органов.

В пятницу 22 ноября на набережной Сухума группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате были убиты двое, Астамур Шамба и Алхас Авидзба, трое были ранены. Одна из пострадавших, Доминика Акиртава, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии в связи со стрельбой на набережной Сухума прошло с участием представителей правоохранительных органов в Парламенте в среду 27 ноября.

Председатель комитета Парламента Абхазии по государственно-правовой политике Валерий Агрба отметил, что вопрос безопасности в Абхазии стоит остро.

"Хотя возбуждено уголовное дело по факту убийства, но это нужно расценивать как террористический акт, учитывая способ и характер этого преступления. В последнее время в Парламент и в соцсетях, и напрямую обращались простые граждане, не говоря о родственниках заинтересованных лиц, у них главный вопрос – потеря нашей безопасности. Люди действительно обеспокоены тем, что происходит, боятся выйти погулять с детьми по набережной. Если днем было совершено такое преступление, то вопрос безопасности стоит остро", - отметил Агрба.

В марте 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом.

Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.

Спикер Парламента Валерий Кварчия заявил о том, что депутаты вернутся к рассмотрению данного законопроекта.

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