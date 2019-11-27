Убийства и похищение: в Парламенте Абхазии обсудили криминогенную ситуацию

Обострение криминогенной ситуации в Абхазии за прошедшую неделю, а также ход расследования нашумевших дел, стали предметом обсуждения на заседании в Парламенте в среду 27 ноября.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии в связи со стрельбой на набережной Сухума прошло с участием представителей правоохранительных органов в Парламенте в среду 27 ноября, сообщает корреспондент Sputnik.

В пятницу 22 ноября на набережной Сухума группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате были убиты двое, Астамур Шамба и Алхас Авидзба, трое были ранены. Одна из пострадавших, Доминика Акиртава, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

"Вся Абхазия возмущена тем, что случилось. Значит, есть определенная категория людей, для которой наши законы ничего не означают. У них есть свои законы, по которым они действуют", – сказал спикер Парламента Валерий Кварчия.

Спикер отметил, что существующая система правоохранительных органов дает сбой.

"Мы ужесточали законы, улучшали работу ГАИ, повысили зарплату судьям, но все это не дало результата, – подчеркнул Кварчия. – Мы называем имена людей, которые совершили тяжкое преступление, но через два-три месяца эти люди спокойно гуляют по улицам города. Люди не понимают, почему так происходит".

Депутат Парламента Валерий Агрба, обращаясь к представителям правоохранительных органов, отметил, что необходимо оперативно раскрыть дело по стрельбе на набережной Сухума, а затягивание процесса раскрытия преступления может повлечь за собой лишь череду других преступлений и привести к необратимым процессам.

"Люди обеспокоены тем, что происходит. Не могут спокойно выйти на набережную. Этот вопрос остро стоит. Что нужно для того, чтобы раскрыть это преступление в ближайшие дни?" – спросил Агрба у министра внутренних дел Гарри Аршба.

Гарри Аршба рассказал депутатам о мерах, предпринимаемых правоохранительными органами.

"Весь личный состав МВД был поднят по тревоге. Все въезды и выезды были перекрыты. На сегодняшний день имеются кое-какие результаты, но, к сожалению, озвучивать все это не можем. Был проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, допрошены свидетели данного преступления", – отчитался Гарри Аршба.

Министр внутренних дел рассказал и о других преступлениях, которые произошли за последнюю неделю. Это похищение человека в Сухуме и убийство в Гудауте, которое произошло на бытовой почве.

"По поводу похищения была получена оперативная информация. Мы сразу же подключились. На сегодняшний день проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления", – отметил он, при этом добавив, что официального заявления о факте похищения со стороны родственников не было.

На заседании спикер Валерий Кварчия также отметил, что депутаты Парламента еще вернутся к обсуждению законопроекта "Об организованной преступности".

После получасового обсуждения криминогенной ситуации в Абхазии депутаты Парламента продолжили заседание за закрытыми дверями.

В марте 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент республики проект закона, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом.

Предложенный проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Также законопроект должен дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.

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