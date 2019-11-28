Писатель Делба: проведу творческий вечер в Москве под знаком Абхазии

Абхазский писатель Владимир Делба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, каким будет его творческий вечер в Москве "Мост в обитель души", о его участниках и гостях.

Творческий вечер писателя Владимира Делба "Мост в обитель души" пройдет 29 ноября в Москве.

"Вечер связан с запоздалой презентацией моей книги "Звездная пыль моих воспоминаний". Она вышла весной, но тогда не удалось организовать презентацию, а летом смысла не было, никого нет в Москве, город пустой, поэтому решили осенью. Свою площадку нам предложила библиотека имени Антуана де Сент-Экзюпери. Уютная, небольшая, но с большим авторитетом в читательском и библиотечном мире Москвы. Мы вместе с диаспорой абхазской готовим вечер, не просто творческий вечер писателя Делба, это вечер под небом Абхазии, под знаком абхазской культуры и литературы. Приглашены очень интересные люди. Наши старейшины – Тарас Шамба, Георгий Колбая и многие представители абхазской диаспоры, молодые и зрелые. Придут и москвичи, мои читатели, и из писательского сообщества. Многие подтвердили свое присутствие, очень интересные, знаковые люди, причем известные в Абхазии. Надеемся, что это будет праздник", - сказал Делба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В программе вечера рассказ об Абхазии "Апсны - обитель души" о связях и взаимопроникновении культур народов России и Абхазии. Также гостям вечера будет презентована книга писателя "Звездная пыль моих воспоминаний", прозвучат фрагменты прозы, стихи и музыка.

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