Барциц о заходе "Князя Владимира" в порт Сухума: подстегнет туристический бизнес в стране

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц в интервью журналистам отметил, что заход круизного лайнера в Сухумскую бухту станет подспорьем для туристического бизнеса в республике.

Российский круизный лайнер "Князь Владимир" пришвартовался в Сухумском морском порту около 9:40 ‪в понедельник, 2 декабря.

"Это знаковое событие. Это будет подспорьем большим для того, чтобы поднять на более высокий уровень обслуживание туристов. Это подстегнет всех тех, кто занимается туристическим бизнесом, заставит следить за процессом и улучшать сервис. Самое главное, чтобы туристу, приехавшему в Абхазию, было здесь абсолютно комфортно, и уровень сервиса был бы на достойной высоте. С этой стороны, это нужное, полезное событие", - сказал Барциц.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из Сочинского морпорта вечером в воскресенье. Утром 2 декабря в порту столицы Абхазии его аплодисментами встречали жители Сухума.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества рейсов.

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