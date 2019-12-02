"Князь Владимир" пришвартовался в Сухумском порту

В последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту в 1993 году. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Российский круизный лайнер "Князь Владимир" пришвартовался в Сухумском морском порту около 9:40 ‪в понедельник 2 декабря, передает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

У причала собралось более 100 человек, которые встретили лайнер аплодисментами.

Позже ожидается визит президента Абхазии Рауля Хаджимба, который встретится с экипажем лайнера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жители Сухума встречают круизный лайнер "Князь Владимир"

По словам гендиректора ГК "Абхазское морское пароходство" Даура Ардзинба, лайнер, возможно, уйдет из Сухумского порта вечером в понедельник.

"На борту 127 человек, включая экипаж, гостей и представителей Росморречфлота. Возможно, они потом поедут в Севастополь. Для первого раза зашли отлично", - добавил Ардзинба.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году. "Князь Владимир" отправился в тестовый рейс из Сочинского морпорта в Абхазию вечером в воскресенье, 1 декабря. Задача тестового рейса - отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение всех пограничных процедур.

Окончательное решение было принято по итогам абхазо-российской встречи между черноморскими портами двух стран, которая состоялась в Кабмине Абхазии 16 августа.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества рейсов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круизный лайнер "Князь Владимир" в Сухумском порту

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

К прибытию в Сухумский порт "Князя Владимира" готовиться начали еще в сентябре.

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