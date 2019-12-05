Хаджимба: никакой героизации криминала не должно быть

Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра внутренних дел Раули Смыр в четверг 5 декабря.

Обращаясь к собравшимся, глава государства особо обратил внимание на то, как общество воспринимает представителей криминального мира.

"Никакой героизации криминала не должно быть. Удивительно, что независимо от того, кто погиб и кто остался жив, "вор в законе", которому поют оды, которого превозносят, возможно, в своей среде честен и порядочен, по их понятиям, но наше общество в целом создает такую картину, как будто они являются самой высокой кастой", - заявил президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что отставка экс-министра внутренних дел Гарри Аршба связана с невыполнением сроков раскрытия преступления, совершенного в Абхазии 22 ноября.

"Ходят разговоры, что было дано всего три дня на раскрытие преступления. Я работал в правоохранительных органах и хорошо знаю, что такое три дня и что такое процесс раскрытия преступления. Предыдущий руководитель был не самым худшим, но те поручения, которые были даны на Совете безопасности, должны были быть отработаны им по горячим следам. Этого не было сделано, а общество ждало результатов. По этим причинам были сделаны выводы, и пусть никто не рассказывает, что повлияло общественное давление", - объяснил Хаджимба.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в Абхазии до сих пор нет согласованных действий между всеми правоохранительными структурами.

"Вы как лебедь, рак и щука. МВД занимается одним, прокуратура - другим, суд – непонятными делами. И все друг на друга сваливают… Все это должно быть совершенно по-другому", - отметил Хаджимба.

Глава государства подписал указ о назначении министра внутренних дел Абхазии в среду 4 декабря. Раули Смыр сменил на посту главы МВД Гарри Аршба, который занимал должность с 2017 года.

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