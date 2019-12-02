Экс-глава МВД Аршба отверг обвинения в причастности к убийству Авидзба и Шамба

Гарри Аршба был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии в понедельник 2 декабря. Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен Леван Кварацхелия.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Экс-министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба заявил журналистам о своей непричастности к убийству Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в понедельник 2 декабря.

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, обвинив его в причастности к совершенному преступлению.

По словам Аршба, в день совершения преступления 22 ноября все въезды и выезды из города были перекрыты, Министерство внутренних дел экстренно приступило к оперативно-розыскным мероприятиям.

"Высказывания, звучавшие из уст Ахры Авидзба, о моей причастности к убийству Авидзба и Шамба, абсурдны. Я к этому преступлению никакого отношения не имею, а наоборот прикладывал все усилия, чтоб это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны", - добавил он.

Аршба отметил, что глава республики поручил сотрудникам МВД раскрыть преступление в течение трех дней.

"Подобные преступления представляют собой особо тяжкий вид преступления, поэтому за такой срок раскрыть их тяжело. Несмотря на то, что материально-техническое оснащение сотрудников МВД очень низкое, они не сидели сложа руки. Люди, совершившие преступление, злодеи. Я и сейчас буду прилагать все усилия для того, чтобы раскрыть это дело", - заявил он.

Экс-министр объяснил, что оперативно-розыскные мероприятия по делу раскрытия убийства Авидзба и Шамба проводятся по сей день. Также Аршба отметил, что не станет оспаривать решение президента Абхазии об его увольнении.

Временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Левана Кварацхелия Аршба назвал достойным сотрудником милиции и отметил, что это подходящая кандидатура на пост.

В понедельник глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

27 ноября Парламент уже проводил внеочередное собрание с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, где обсуждали криминогенную ситуацию в стране. Тогда депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновников в перестрелке на набережной Сухума, но результатов по сегодняшний день не было.

В понедельник 2 декабря Парламент вновь провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

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