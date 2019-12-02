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Гарри Аршба

Экс-глава МВД Аршба отверг обвинения в причастности к убийству Авидзба и Шамба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Гарри Аршба был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии в понедельник 2 декабря. Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен Леван Кварацхелия.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Экс-министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба заявил журналистам о своей непричастности к убийству Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в понедельник 2 декабря.

© Sputnik
Митинг у Парламента Абхазии завершился

Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, обвинив его в причастности к совершенному преступлению.

По словам Аршба, в день совершения преступления 22 ноября все въезды и выезды из города были перекрыты, Министерство внутренних дел экстренно приступило к оперативно-розыскным мероприятиям.

"Высказывания, звучавшие из уст Ахры Авидзба, о моей причастности к убийству Авидзба и Шамба, абсурдны. Я к этому преступлению никакого отношения не имею, а наоборот прикладывал все усилия, чтоб это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны", - добавил он.

Аршба отметил, что глава республики поручил сотрудникам МВД раскрыть преступление в течение трех дней.

"Подобные преступления представляют собой особо тяжкий вид преступления, поэтому за такой срок раскрыть их тяжело. Несмотря на то, что материально-техническое оснащение сотрудников МВД очень низкое, они не сидели сложа руки. Люди, совершившие преступление, злодеи. Я и сейчас буду прилагать все усилия для того, чтобы раскрыть это дело", - заявил он.

Экс-министр объяснил, что оперативно-розыскные мероприятия по делу раскрытия убийства Авидзба и Шамба проводятся по сей день. Также Аршба отметил, что не станет оспаривать решение президента Абхазии об его увольнении.

Казбек Кишмахов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый замминистра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов освобожден от должности

Временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Левана Кварацхелия Аршба назвал достойным сотрудником милиции и отметил, что это подходящая кандидатура на пост.

В понедельник глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

27 ноября Парламент уже проводил внеочередное собрание с привлечением руководства МВД и Генпрокуратуры, где обсуждали криминогенную ситуацию в стране. Тогда депутаты потребовали в кратчайшие сроки найти виновников в перестрелке на набережной Сухума, но результатов по сегодняшний день не было.

В понедельник 2 декабря Парламент вновь провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

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