Килба: Генпрокуратуре Абхазии надо жестче координировать работу правоохранительных органов

Килба: Генпрокуратуре Абхазии надо жестче координировать работу правоохранительных органов /

Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра внутренних дел Раули Смыр в четверг 5 декабря. Глава государства подчеркнул, что в Абхазии до сих пор нет согласованных действий между всеми правоохранительными структурами.

"Вы как лебедь, рак и щука. МВД занимается одним, прокуратура - другим, суд – непонятными делами. И все друг на друга сваливают… Все это должно быть совершенно по-другому", - отметил Хаджимба.

Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба в эфире радио Sputnik рассказал, как должны работать все правоохранительные органы страны, расследуя то или иное преступление, чтобы добиваться положительных результатов.

"В расследовании тех или иных преступлений участвуют все службы, в том числе СГБ и МВД. Все это уже обобщает Генеральная прокуратура и дает свои распоряжения. Это общепринятая практика, в том числе и в России. Это не гражданское общество. Это люди в погонах, и у них выстраивается жесткая и последовательная ситуация. Может, это звучит субъективно, но где-то тоже сказывается наша ментальность. Генпрокуратура должна не "по-братски", а жестче и предметнее с конкретных лиц спрашивать по тем или иным действиям, которые они должны предпринять. Как бы мы ни говорили, что это отдельные ведомства, но, согласно нашему законодательству, сотрудники СГБ и МВД должны беспрекословно выполнять поручения Генеральной прокуратуры. Скорее всего, недостаточно настойчивости и жесткости в организации взаимодействия правоохранительных органов. Жестче должны относиться и спрашивать как с сотрудников МВД, так и с сотрудников СГБ о выполнении своих прямых функциональных обязанностей в расследовании уголовных дел и неуголовных в том числе. И мы должны чаще отслеживать последовательные действия Генпрокуратуры в отношении ведомств", - сказал Килба.

Глава государства подписал указ о назначении министра внутренних дел Абхазии в среду 4 декабря. Раули Смыр сменил на посту главы МВД Гарри Аршба, который занимал должность с 2017 года.

Читайте также: