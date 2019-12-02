Чемпионат мира по футболу ConIFA-2020 пройдет в Северной Македонии

Мировое первенство по футболу под эгидой ConIFA в 2020 году начнется 30 мая и завершится 7 июня.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Чемпионат мира по футболу 2020 года под эгидой ConIFA пройдет в столице Северной Македонии – Скопье, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе Федерации футбола Абхазии.

Турнир планировалось провести в Сомалиленде, позже организаторы приняли решение изменить место проведения соревнований, так как многие команды по финансовым причинам не смогли бы поехать в африканскую республику. © Sputnik / Томас Тхайцук Пагава о выборе страны-хозяйки Чемпионата мира ConIFA-2020: Абхазия рассматривается всегда

В 2019 году чемпионат прошел в Нагорном Карабахе. Сборная Абхазии стала бронзовым призером, обыграв сборную Чамерии. Первое место заняла Южная Осетия.

Сборная Абхазии становилась чемпионом ConIFA в 2016 году, когда турнир проходил в республике.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

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