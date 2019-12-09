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Царгуш о внедрении кассовых аппаратов в Абхазии: главное – защитим потребителя

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Начальник правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батал Царгуш в эфире радио Sputnik рассказал, в чем преимущество применения контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов.

В октябре 2019 года Министерство по налогам и сборам Абхазии разработало проект постановления Кабинета министров республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Проект представлен на рассмотрение Кабмину.

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Контроль онлайн: зачем в Абхазии внедряют кассовые аппараты

По словам начальника правового управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Батала Царгуш, основная цель внедрения аппаратов с функцией передачи данных в онлайн режиме – это, прежде всего, защита прав потребителей.

"Онлайн кассы обеспечивают сокращение неучтенного оборота, автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок и снижение административной нагрузки на бизнес. Так как все данные о расчетах предпринимателей будут направляться онлайн в налоговые органы", - объяснил он.

Царгуш отметил, что аппараты, которые предприниматели были обязаны ввести в оборот в 2002 году, могли работать только в фискальном режиме. То есть все расчетные данные содержались в самом аппарате и не могли быть переданы онлайн.

"Если мы будет вводить новые кассовые аппараты, то контроль за тем, работают ли кассовые аппараты, пробиваются ли чеки и на какую сумму, будет виден онлайн", - сообщил Царгуш.

Главное преимущество модифицированных кассовых аппаратов в том, что любой покупатель сможет проверить свой чек по указанному на нем номеру на сайте Министерства по налогам и сборам.

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