Вывести бизнес из тени: зачем в Абхазии упрощают систему налогообложения

Законопроект "Об упрощенной системе налогообложения" приняли депутаты Народного Собрания в первом чтении в четверг 31 октября. Основная цель упрощенной системы налогообложения заключается в том, чтобы вывести бизнес из тени и заменить спецналог.

Депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр рассказала на радио Sputnik о том, зачем спецналог заменяют на упрощенную систему.

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Что такое упрощенная система налогообложения?

Упрощенная система призвана заменить спецналог. Основная цель введения новой системы заключается в том, чтобы вывести бизнес из тени. Согласно новому проекту, налоги не повышаются, они всего лишь будут администрироваться эффективнее.

Сейчас, по словам депутата Натали Смыр, в республике нет четкой информации о количестве организаций, индивидуальных предпринимателей и людей занятых в них. Это происходит из-за плохого учета и контроля.

"Все время уходить от системы и находить какие-то серые схемы – неправильно. Спецналог очень плохо администрируется. Например, людей, занятых в том или ином предприятии, может быть десять, а зарегистрировано пять. Значит, зарегистрированные пять человек будут платить налог, а не зарегистрированные пять – не будут. – пояснила депутат Натали Смыр. – Упрощенная система налогообложения предусматривает введение контрольно-кассовых машин. Конечно, контрольно-кассовые аппараты в режиме онлайн – не всем понравятся. То есть они напрямую будут подсоединены к серверу налоговых органов. Это не многим придется по душе. Но надо потихоньку приучаться платить налоги".

Что предполагает упрощенная система налогообложения?

Законопроект, принятый в Парламенте, предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, предусмотренных действующим налоговым законодательством.

Упрощенная система предполагает четыре ставки.

Для доходов сельского хозяйства – 3%,

Для доходов промышленного производства и торговли - 5%,

Для доходов от выполнения строительных работ - 8%,

Для доходов от выполнения прочих работ и оказания услуг- 10%.

При обороте организации в рамках так называемого первого уровня - до пяти миллионов рублей - налогоплательщик обязан будет применять упрощенную систему налогообложения. Для налогоплательщиков с оборотом от пяти до 20 миллионов рублей применение упрощенной системы налогообложения сугубо добровольное. Налогоплательщикам с оборотом в рамках третьего уровня - свыше 20 миллионов рублей - применять упрощенную систему налогообложения запрещено.

Почему сейчас решили упростить систему налогообложения?

Законопроект "Об упрощенной системе налогообложения" обсуждался в Абхазии давно. Он находился в разработке с 2014 года. В 2018 году Парламент Абхазии принял новый законопроект "Об изменении ставок по спецналогу".

"В целом в Абхазии эта проблема как-то не обсуждалась, но в Парламенте мы ее четко ощущали. Люди приходили и жаловались на то, что ставки были завышены, что применялись достаточно высокие коэффициенты. И с учетом всех этих накопившихся, как снежный ком, проблем, Парламент озадачился", – рассказала Натали Смыр.

Во время предвыборной компании большое внимание кандидаты в президенты уделяли налоговой реформе. Президент Рауль Хаджимба, в том числе, обещал, что будет налоговая реформа.

"Сейчас этот вопрос был поднят не только потому, что президент обещал, а сама проблема назрела. Мы не стали заново создавать велосипед. Использовали мировую практику. Упрощенная система налогообложения действует в России и во многих других странах", – объяснила Смыр.

По ее словам, спецналог достаточно сложен в расчетах, в нем есть коэффициенты, расчетная удаленность по категориям, по сезонам, по регионам.

А в упрощенной системе налогообложения дается определение малого и среднего предпринимательства. В проекте депутаты оставляют такие виды систем налогообложения, как патентная система, которая предполагает самозанятость людей. То есть это те, кто работает фактически на себя и у которых будет фиксированный налог.

"Например, вы занимаетесь сельским хозяйством, заработали сто тысяч, заплатили условно говоря, три рубля и все. С учетом коэффициента, если предприниматель захочет, то он может сразу заплатить за целый год, и у него ставка выходит меньше. Или же он платит ежемесячно, но чуть больше, чем за весь год сразу", – подчеркнула Натали Смыр.

В проекте закона депутаты также предлагают упрощенную систему налогообложения по ставкам и общий режим налогообложения.

Когда закон начнет работать?

Проект "Об упрощенной системе налогообложения" депутаты приняли пока только в первом чтении. Его должны рассмотреть еще во втором и окончательном чтении, где также будут определяться сроки его вступления в силу.

Но, по словам Натали Смыр, закон, если даже будет принят во втором чтении, все равно не должен вступать в силу с 1 января. Работая над законопроектом, депутаты заметили недочеты. Сейчас задача Парламента – устранить их.

"Самым большим недостатком в нашей работе, в частности, и в анализе, у нас очень плохие стандарты. Статистика работает достаточно хорошо. Но от того, что в органы статистики поступает мало информации, мы вынуждены сами делать более развернутый анализ. Здесь нужен анализ по отраслевому признаку, – добавила Натали Смыр. – Мы собираем рабочую группу, которая будет устранять все недочеты с точки зрения правильной трактовки закона. Мы будем делать так, чтобы все было оптимально доступно и удобно для людей", - резюмировала Натали Смыр.

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