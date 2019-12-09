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Камо Мелкумов
© Sputnik / Илона Хварцкия

Мелкумов о запрете на ввоз пихт: не будет соблазна продавать срубленные в Абхазии деревья

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191209/1028979606/Melkumov-o-zaprete-na-vvoz-pikht--ne-budet-soblazna-prodavat-srublennye-v-Abkhazii-derevya.html

Запрет заготовки елей и пихт, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал главный лесничий страны Государственного управления лесного хозяйства республики Камо Мелкумов.

Кабмин Абхазии запретил заготовку елей и пихт для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

"В распоряжении говорится о запрете на ввоз пихтовых деревьев без корневой массы. Это сделано для того, чтобы здесь ни у кого не было соблазна вырубить пихту и потом по каким-то подложным документам сказать, что ввез ее с территории России. Многие страны перешли на выращивание елок в емкостях, в специальных контейнерах. В праздники елку вносят в помещение, я думаю, не без участия защитников природы такая традиция сложилась. Привозить такие растения в Абхазию можно, в контейнерах такие елки растут в течение нескольких лет, затем пересадить в естественную среду", - подчеркнул главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства Абхазии.

Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.

Мелкумов отметил, что в Абхазии с каждым годом становится все меньше желающих принести на рынок незаконно срубленные деревья, так как люди понимают, что за этим ведется достаточно жесткий контроль.

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