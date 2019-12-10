Бредихин о восстановлении Ракки: Сирии нужна помощь спецслужб России

Политолог, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин рассказал в эфире радио Sputnik о том, кто может помочь сирийцам в восстановлении Ракки.

Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*.

Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.

У России есть потенциальные союзники в лице членов ОДКБ в деле восстановления сирийской Ракки, а также к данному вопросу могут присоединиться Турция и Франция, считает политолог Антон Бредихин.

"Восстановление города станет сильным шагом для демонстрации проигрыша международного терроризма… В первую очередь здесь надо задействовать наши (российские - ред.)специальные службы, которые имеют обширный опыт в данном направлении. Мы видели ряд примеров, когда боевики "Исламского государства"* после освобождения города резко меняли свой вид одежды, прятали оружие и выдавали себя за мирных жителей, а впоследствии становились беженцами в странах Европы. От игиловцев можно ожидать всего, чего угодно. В городе должна быть проведена конкретная, индивидуальная работа", - отметил Бредихин в эфире радио Sputnik.

Террористы захватили Ракку весной 2013 года, оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. Через год ее провозгласили столицей "Исламского государства"*, она фактически стала цитаделью боевиков.

В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований его почти полностью разрушили. МИД Сирии называл действия коалиции геноцидом.

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