Российские военные впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ* в Сирии

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который несколько лет был "столицей" "Исламского государства"*, пишет РИА Новости.
Военные вошли в Ракку, чтобы раздать там гуманитарную помощь. В город также прибыли военные медики для оказания высококвалифицированной помощи всем нуждающимся.
По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции по ее освобождению в октябре 2017 года, проводившейся международной коалицией во главе с США.
"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", - отметил Варнавский.
В 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства"*, город фактически стал цитаделью боевиков.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований при освобождении в 2017 году Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.
*Террористическая организация, запрещенная в России.