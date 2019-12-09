Российские военные впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ* в Сирии

Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка весной 2013 года, не менее 250 тысячам жителей пришлось бежать.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который несколько лет был "столицей" "Исламского государства"*, пишет РИА Новости.

Военные вошли в Ракку, чтобы раздать там гуманитарную помощь. В город также прибыли военные медики для оказания высококвалифицированной помощи всем нуждающимся.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции по ее освобождению в октябре 2017 года, проводившейся международной коалицией во главе с США.

"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", - отметил Варнавский.

В 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства"*, город фактически стал цитаделью боевиков.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований при освобождении в 2017 году Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

*Террористическая организация, запрещенная в России.