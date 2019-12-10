Шамба о Женевских дискуссиях: вопрос о возвращении беженцев - успех абхазской дипломатии

Экс-министр иностранных дел, общественный деятель Сергей Шамба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, что было достигнуто за время существования Женевских дискуссий и оправдал ли формат переговоров ожидания Абхазии.

50-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в Женеве 10 - 11 декабря.

"Переговоры всегда лучше, чем война, и Женевские дискуссии нам давали возможность укреплять свои позиции - экономические, военные, решать многие другие вопросы. Важно было иметь возможность на такой международной площадке, с представителями таких крупных дипломатических держав, как Россия, Германия, Франция отстаивать свои позиции. Я считаю, что и сейчас этот процесс очень важен для нас, потому что это единственный канал связи в переговорах с Грузией и с международным сообществом", - сказал Шамба.

Отстаивание абхазских интересов в вопросе возвращении беженцев из Грузии в Абхазию Шамба назвал одним из главных достижений.

"Гуманитарная составляющая переговоров предполагает обсуждение вопроса возвращения беженцев. Я считаю, что за эти годы успех нашей дипломатии заключается в том, что мы не дали возможности это осуществить, потому что это никак не соответствует нашим интересам, и здесь нашей дипломатии в то время и сейчас удается отстаивать национальные интересы", - сказал Шамба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной международной площадкой для диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

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