Даур Кове обсудил с замглавы МИД России подготовку нового раунда Женевских дискуссий

Следующий раунд дискуссий по безопасности в Закавказье пройдет в Женеве 10 и 11 декабря. Пока это единственная площадка для прямого диалога для Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с заместителем главы МИД России Андреем Руденко, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Основной темой состоявшейся беседы стала подготовка к очередному раунду международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Обсуждены также актуальные вопросы российско-абхазских отношений и ключевые направления внешнеполитического взаимодействия", - говорится в сообщении.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной международной площадкой для диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС прошел 8-9 октября.

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