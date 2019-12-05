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Даур Кове обсудил с замглавы МИД России подготовку нового раунда Женевских дискуссий

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В Абхазии
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Следующий раунд дискуссий по безопасности в Закавказье пройдет в Женеве 10 и 11 декабря. Пока это единственная площадка для прямого диалога для Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с заместителем главы МИД России Андреем Руденко, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
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"Основной темой состоявшейся беседы стала подготовка к очередному раунду международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Обсуждены также актуальные вопросы российско-абхазских отношений и ключевые направления внешнеполитического взаимодействия", - говорится в сообщении.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной международной площадкой для диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией. 

49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС прошел 8-9 октября.

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