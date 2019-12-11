Апресян о связи Нагорного Карабаха и Абхазии: одна боль

О Госансамбле песни и танца Нагорного Карабаха, который находится в Абхазии, и культурных связях в беседе на радио рассказал директор ансамбля, заслуженный деятель культуры республики Слава Апресян.

С гастролями в Абхазии находится Государственный ансамбль песни и танца республики Нагорный Карабах "Мы и наши горы".

"Я бывал во многих странах и государствах, но Абхазия прекрасна. Впервые я здесь, и впечатления у меня хорошие. Мы рады, что приехали сюда, ведь на сегодняшний день нас связывает одна боль, мы живем в статусе независимых государств. Наши народы должны жить в свободе и мире", - сказал Апресян.

Директор Госансамбля песни и танца Нагорного Карабаха отметил, что им пришлось восстанавливать свою культуру как разрушенный город после войны.

"Наш ансамбль был создан в 2000 году, в следующем мы отметим свой юбилей. Так как мы жили в составе Азербайджана, наши армянские фольклорные, патриотические песни были запрещены, наша культура не развивалась. 70 лет - это немаленький срок, но мы отстаивали свои обычаи и свою культуру, и где бы мы ни были, мы не забываем ее", - сказал Апресян.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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