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Ираклий Елбакиев
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Елбакиев о пожарах в отопительный сезон: надежда на агитацию и бдительность граждан

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191213/1029005362/Elbakiev-o-pozharakh-v-otopitelnyy-sezon-nadezhda-na-agitatsiyu-i-bditelnost-grazhdan.html

Об основных причинах возгораний и о том, что необходимо делать, чтобы избежать пожара в отопительный период в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

В нынешнем году из-за нарушения правил пожарной безопасности зафиксировано больше происшествий, чем в прошлом, сообщил радио Sputnik Абхазия начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

"За 11 месяцев этого года по причине неправильной эксплуатации дровяных печей, а также дымоходов было зафиксировано 21 происшествие - пожары и возгорания. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, вернее, за весь 2018 год было 15 происшествий. Разница небольшая, но тем не менее материальный ущерб увеличивается, так как у людей в домах дорогой ремонт, не сравнишь с послевоенным временем", - сказал Елбакиев.

Он отметил, что управление государственного пожарного надзора МЧС Абхазии ведет агитационную работу во избежание пожаров в отопительный период.

"Надо быть более бдительными, ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности. Вроде, все знают, что делать, но в спешке забывают отключить электроприбор или халатно относятся к чистке того же дымохода, мол, ничего страшного не будет. Это после приводит к возгораниям. Для Абхазии приведенная мной статистика не маленькая", - сказал Елбакиев.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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