Селезнева: нет ничего проще, чем развить в Абхазии стритбол

Баскетбол 3x3, который в народе называют стритболом, включен в программу Олимпийских игр. В России чемпионат Суперлиги 1 набирает обороты, в нем играют 16 команд, сообщила Селезнева. Законодателем этой игры являются американцы, но со временем она стала популярна во многих странах мира.

"Почему эта игра так разрослась? Потому что не нужно много игроков, нужна половина площадки, два друга и трое соперников... Нет ничего проще, чем начать развивать баскетбол 3х3 в Абхазии. Потому что это вид спорта на открытом воздухе. Почему в России удалось распространить стритбол по всей стране? Потому что это удобно и экономично", - рассказала Селезнева.

Для игры в стритбол достаточно приобрести специальное пластиковое покрытие, которое легко собирается и загружается в автомобиль. С таким покрытием, утверждает Александра Селезнева, можно ездить по всей стране.

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