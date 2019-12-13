Захарова о диалоге Сухума, Цхинвала и Тбилиси: конец кровопролития – главное достижение

По словам Захаровой, самое главное, что нужно фиксировать в этом вопросе, – это прекращение многолетних кровопролитных конфликтов.

"Разве не это очень важное достижение? Сегодня все в современном мире отталкиваются от ценности человеческой жизни. Сегодня на этих территориях у людей есть возможность жить полноценной мирной жизнью. Это очень много. Многие регионы мира мечтают об этом и не имеют такой возможности – преодолеть активную фазу вооруженного противостояния", - подчеркнула Захарова.

Первый и самый важный момент – это право на мирную жизнь, добавила Мария Захарова. Также он отметила, что Москва ни на каком уровне никогда не вела работу, нацеленную на углубление противоречий Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

"Мало того, у нас есть посреднические механизмы для налаживания диалога. Мы в ежедневном режиме решаем большое количество посреднических вопросов… Сегодняшнее поколение 20-30-летних понятия не имеют и не хотят даже знать о том, что было 20 лет назад, они не хотят знать первопричину кризиса. Это сделано неправильно со стороны госпропаганды информационной политики Грузии, когда вся ответственность перевалена на Россию. Это неправда и сделано неправильно. Неправильно не в отношении нас, а в отношении истоков кризиса. А если ты не знаешь истоков кризиса, ты не знаешь, что с ним делать и выбираешь ошибочный метод его решения. Ощущение виновности во всем России ошибочное, ложное и опасное с точки зрения дальнейшего движения вперед", - сказала Захарова.

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