Скорбные строки: память жертв Латской трагедии почтили в Сухуме

Вертолет ВВС России Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими вооруженными силами над селом Лата 14 декабря 1992 года.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В Государственной республиканской библиотеке для молодежи провели вечер памяти, посвященный жертвам Латской трагедии 14 декабря 1992 года.

Директор библиотеке Юлия Еник подчеркнула, что задача вечера состоит в том, чтобы сохранялась память о Латской трагедии.

"Мы должны воспитывать в молодежи чувство патриотизма, чтобы они чувствовали себя частью нашей страны. Если мы сможем сделать так, чтобы подрастающее поколение ассоциировало себя со своей родиной, то задача будет выполнена", - отметила она.

На мероприятие, посвященное Латской трагедии, пришли школьники, ученики музыкальных школ, студенты Сухума, которые читали стихотворения, посвященные событию 27-летней давности, а также произведения патриотического характера.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, чей сын отдал жизнь за свободу Абхазии, заметила, что самое главное - хранить память о Латской трагедии.

"Перед новыми поколениями стоит задача сохранить обретенную ценой многих жизней свободу, и это можно сделать, получая образование. Вы должны проявить героизм в учебе, это ваше оружие, для меня большое счастье, что у нас есть такая молодежь, которая чисто говорит на родном языке", - сказала Кичба.

Перед собравшимися выступила Кристина Ашуба, которая вместе со своей семьей во время войны должна была лететь на том самом вертолете, однако по счастливой случайности это не произошло.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятие в молодежной библиотеке посвященное Латской трагедии

"В то время грузинские войска обстреливали Ткуарчал из установок "Град", отец сказал, что если мы погибнем на его глазах, он этого не вынесет, поэтому сказал, что посадит нас в вертолет. Мы должны были лететь на сбитом вертолете, но случилось так, что моя тетя не успела собрать свои вещи. Из-за того что задержались с собиранием вещей, отец не повез нас к вертолету", - рассказала она.

Вертолет, на который не успела семья Кристины пролетал над их домом, увидев его, она и ее сестра стали махать руками летчику.

"Когда мы увидели вертолет, мы стали махать руками, кричать, просить летчика, чтобы он сел на наш двор и забрал нас с собой. Спустя некоторое время мы узнали, что вертолет сбили над селом Лата", - отметила Кристина Ашуба.

Спустя месяц семья Кристины вылетела из блокадного города Ткуарчал.

Участники вечера зажгли свечи в память погибших в Латской трагедии.

14 декабря комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума проводит ежегодную акцию "День памяти жертв Латской трагедии". В 9:00 на площади Свободы все желающие автовладельцы смогут принять участие в акции и присоединиться к автоколонне, выезжающей на место крушения вертолета в селе Лата.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Государственной республиканской библиотеке для молодежи провели вечер памяти, посвященный жертвам Латской трагедии 14 декабря 1992 года

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрыпшского района войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В вертолете погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

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